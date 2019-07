Marzamemi, in quattro fanno colazione e pagano 37 euro. E' polemica

Marzamemi - Si chiama gigantismo turistico, quel fenomeno per cui un luogo piccolo e bello, proprio per la sua bellezza finisce per l'attirare tanti turisti al punto -ed è il caso di Marzamemi- che i servizi vanno in tilt.

Ragusanews ha documentato nelle scorse settimane lo scoppio della fogna. Ora la polemica riguarda i prezzi.

L'estate 2019 registra un calo di presenze, ma il borgo marinaro dove si girano i film ambientati in Messico e Sudamerica si sta dimostrando un gigante dai piedi d’argilla.

Alcuni turisti nei giorni scorsi hanno esibito uno scontrino con un importo di 37 euro per quattro colazioni. Un bel modo di far scappare chi ha scelto questi luoghi per la propria vacanza.