DiVino Festival a Castelbuono

Castelbuono - Tredicesima edizione del DiVino Festival, in programma a Castelbuono da venerdì 2 a domenica 4 agosto. Anche quest’anno la kermesse riunirà nel borgo madonita le più importanti personalità del mondo enogastronomico italiano e oltre 200 produttori di vino provenienti dalla Sicilia e dalle più importanti cantine italiane ed estere. La kermesse sarà una tre giorni totalizzante, con degustazioni sotto le stelle, show cooking, concerti, eventi d’arte e incontri e coinvolgerà – con un programma ricco di appuntamenti – tutto il centro storico del paese. Tra le novità della tredicesima edizione, il DiVino Festival unirà l’enogastronomia al mondo dell’arte con degli eventi a tema. La giornata più attesa della manifestazione è sabato 3 agosto per il consueto appuntamento con il gala del PREMIO INTERNAZIONALE GUSTO DIVINO/PREMIO FIASCONARO. Quest’anno il direttivo dell’associazione Divino Festival e l’azienda Fiasconaro ha deciso all’unanimità di consegnare il Premio Internazionale Gusto Divino a:

- Gianfranco Vissani, chef;

- Marisa Fumagalli, giornalista del Corriere della Sera;

- Moni Ovadia, attore, cantante, musicista e scrittore;

- Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino;

- Anais Cancino di The Wineteller;

- Biagio Agostara, presidente di Idimed.

Come da tradizione, sul palco di piazza Castello, due tra i premiati del premio Gusto Divino riceveranno la menzione speciale titolata a ‘Don Mario Fiasconaro’, il ‘mitico’ fondatore dell’azienda dolciaria castelbuonese. “Come per le precedenti edizioni, la nostra azienda ha deciso di assegnare anche quest’anno due menzioni speciali a due noti personaggi che si sono distinti nella valorizzazione e diffusione della cultura enogastronomica. Il Premio Don Mario – spiega il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro – ogni anno acquista valore e unicità per gli illustri personaggi che lo ricevono. Dopo Davide Oldani e Carlo Petrini, Massimo Bottura, Heinz Beck e tanti altri ospiti a cui abbiamo assegnato il Premio, anche quest’anno saliranno sul palco due big del settore che nella loro gloriosa carriera professionale hanno contribuito, a livello internazionale, a diffondere il sapere gastronomico, tra piacere e cultura”.

Dopo la premiazione, in programma lo show dei comici Claudio Batta & Fabrizio Bracconeri. Domenica 4 agosto, dalle ore 11, mattinata energica con la terza edizione de “La Colazione dei Campioni”, al Ristorante Nangalarruni. Il Festival si concluderà nella splendida location del Chiostro di san Francesco, dove - dalle 16 alle 22- sarà aperto il Salone del DiVino, un grande momento di degustazione delle aziende vitivinicole aderenti al Festival.