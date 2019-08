Incidente mortale, perdono la vita due sessantenni

Siracusa - Incidente mortale intorno alle 20.30 in via Elorina all’altezza della pizzeria “La Masseria”. A perdere la vita due sessantenni, marito e moglie che a bordo di uno scooter per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale di Siracusa sono stati travolti da un’auto.

Sul posto oltre agli agenti della Municipale anche tre ambulanze del 118 che hanno tentato, invano, di prestare i soccorsi all’uomo e alla donna. A causa dell’incidente si è reso necessario chiudere il tratto di via Elorina e deviare il traffico da e verso le zone balneari