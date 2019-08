Vespa contro Doblò, muore 17enne

Paternò - Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra la Vespa sulla quale viaggiava e un Fiat Doblò. L'impatto è avvenuto intorno alle 13.15 in via Mongibello, strada intercomunale che collega i Comuni di Paternò e Ragalna. Da una prima ricostruzione, la vittima stava percorrendo l'arteria in direzione Ragalna. Mentre stava sorpassando un mezzo, dall'altro lato sarebbe sopraggiunto il Doblò.

Il piccolo furgone avrebbe tentato di evitare l'impatto, come si vede dai segni di una lunga frenata - almeno venti metri - lasciati sull'asfalto. Il ragazzo, che indossava il casco, ha sfondato il parabrezza del Fiorino. Inutile l'arrivo dei soccorritori, il 17enne sarebbe morto sul colpo. Sul posto i vigili urbani di Paternò e i carabinieri impegnati per i rilievi del caso.