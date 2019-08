Scicli - Vasto incendio nel pomeriggio in via Ponchielli al quartiere Jungi.

Sul posto hanno operato due squadre dei Vigili del Fuoco di Modica. In fiamme sterpaglie e alcuni alberi. I pompieri sono stati rapidi a spegnere i punti di fuoco che stavano per lambire la parte esterna di alcune case. La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore di lavoro. Non sono mancati i disagi per la circolazione stradale resa difficoltosa dalla presenza di fumo che ha invaso la sede stradale.