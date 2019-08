Diletta Leotta è ad Augusta: Cu voli puisia vinissi’n Sicilia

Augusta - Una foto sui social, quasi due mila commenti in poche ore e 182 mila “mi piace”. Diletta Leotta, volto noto della tv sportiva e “stella” dei social è ad Augusta. In bella compagnia, con al suo fianco l’amica Rossella Fiamingo e altre tre amiche, la giornalista sportiva ha postato nel pomeriggio una foto al mare su un motoscafo, sorridente corredato da un commento in siciliano: “Cu voli puisia vinissi’n Sicilia” ha scritto.

Un bagno nella baia di Arcile, poco fuori Augusta, zona balneare con ville e piscine da sogno, battuta dai tanti vip.