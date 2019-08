Granata: Nuove trivellazioni in Val di Noto

Siracusa - “L’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia con decreto n. 304/gab del 5 luglio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia “dispone conclusa con esito positivo, con raccomandazioni, la procedura di Screening della Valutazione di incidenza ambientale in riferimento alla proposta di intervento denominata Rilievo geofisico all’interno del permesso di ricerca idrocarburi denominata Fiume Tellaro, presentata dalla ditta Panther Eureka s.r.l. (oggi Maurel et Prom Italia s.r.l.)”.

Tale permesso di ricerca insiste su un’area di 660,37 Kmq nelle provincie di Siracusa, Ragusa e Catania in cui vi sono sei Comuni e siti inseriti nella World Heritage List dell’Unesco e che interessa Siti della Rete Natura 2000 e del Parco degli Iblei.

"Mi appello al Presidente Nello Musumeci, di cui conosco la sensibilità ambientale, affinché blocchi e revochi subito tali autorizzazioni che preludono a nuove trivellazioni per idrocarburi in territori Unesco, dove da tempo abbiamo scelto con decisione un modello economico fondato sul turismo culturale e naturalistico e sulla agricoltura biologica e la viticoltura di eccellenza". Fabio Granata conclude: “Nei primi anni del 2000 bloccammo un tentativo analogo e sarebbe paradossale riproporlo oggi: Musumeci revochi le concessioni”.