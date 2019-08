Noto - “I miei amici si stanno prendendo cura di me”. Lo chef tristellato Massimo Bottura, del ristorante Osteria Francescana, è in vacanza in Sicilia e dopo essere stato nel ragusano per andare a trovare l’amico-collega Ciccio Sultano, questa mattina è passato da Noto per un altro saluto ad un altro amico: il maestro pasticciere Corrado Assenza, modicano.

EDopo una sbirciatina al laboratorio del Caffè Sicilia e un paio di assaggi, immancabile il selfie su Instagram per i followers.