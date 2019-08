Lei è dei Pink Floyd: arrivo in Val di Noto, aspettatemi

Noto - “Ci vediamo presto, bedda Sicilia”.Un videomessaggio sui social di Machan Taylor, la storica corista dei più famosi tours mondiali dei Pink Floyd, tra cui il tour “A Momentary Lapse of Reason” della fine degli anni ‘80. La Taylor sarà la protagonista di ben quattro date in tutta la Sicilia in compagnia dei Pink’s One, la tribute band siciliana dell’indimenticabile gruppo inglese. Un tour in occasione del 40° anniversario dell’uscita dell’album The Wall, che nei prossimi giorni toccherà varie province siciliane.

E si comincia proprio dal Siracusano con la tappa di domenica 11 agosto a Noto, per poi proseguire il giorno dopo, il 12 agosto, a Marina di Modica (RG), il 13 agosto da Casuzze a Santa Croce Camerina, e il 16 agosto a Nicolosi.

Un ritorno molto richiesto per la band siciliana, dopo solo un anno dall’incredibile successo della scorsa estate, che va a consolidare un sodalizio, quello tra i Pink’s One e la cantante, nato già nel 2014.