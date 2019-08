Fabrizio De Pasquale per la promozione del cioccolato in Lombardia

Modica - A margine del IV Raduno Estivo della Fasi svoltosi a Modica domenica 11 settembre la delegazione della Federazione ha visitato il Museo del Cioccolato di Modica.

Grazia Dormiente Direttore Culturale del Consorzio e il Direttore Nino Scivoletto hanno accolto la numerosa delegazione nel salone “Principe Ranieri di Monaco” potendo così ammirare la documentazione archivistica che ha dato certezza anagrafica al cioccolato di Modica e di cui la Dormiente aveva parlato durante il Convegno svoltosi precedentemente nel Salone Triberio, organizzato e coordinato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Modica, Maria Monisteri.

Alla presenza del Presidente Mario Ridolfi, del Consigliere Comunale di Milano Fabrizio De Pasquale, di origini modicane, e dell’efficientissimo Segretario Nicola Lombardo, si è svolta la cerimonia di consegna della barretta di cioccolato di Modica dedica al Raduno; due barrette, da loro autografate sono state inserite nella collezione ufficiale degli incarti speciali del Museo, a futura memoria dell’evento.

Ospiti illustri il Poeta di origini modicane Pippo Puma, storico ispiratore delle relazioni siculo-lombarde e l’Assessore del Comune di Caltagirone, che ospiterà il V Raduno ad agosto 2020, Ing. Francesco Caristia.

Apprezzata la partecipazione dei componenti del Gruppo Folcloristico “Sicilia Nostra” di Garbagnate Milanese.

Durante la mattinata, prima di lasciare Modica, hanno visitato il Museo, ricevendo in dono le barrette dedicate, sia la Consigliera Regionale della Lombardia, Carmela Razza, che il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco; quest’ultimo si è soffermato lungamente con il Direttore Scivoletto per approfondire la storia del cioccolato di Modica e per conoscere i dettagli della procedura che hanno consentito al cioccolato di Modica di fregiarsi dell’esclusivo marchio europeo IGP.

Buttafuoco è stato invitato dal Direttore Scivoletto, quale ospite della prossima edizione di ChocoModica 2019.

Il Presidente della FASI Ridolfi e il Direttore Del CTCM Scivoletto hanno concordato una serie di iniziative di promozione del cioccolato di Modica e della città, a Milano, Monza e in Lombardia, anche attraverso iniziative condivise dai Consorzi di Tutela delle produzioni di Qualità delle Lombardia.

Una degustazione di cioccolato di Modica offerta dalle aziende consortili Rizza e Peluso accompagnata dal tradizionale Moscato di Noto di Rudinì, e la distribuzione delle barrette dedicate ha concluso l’evento.

Appuntamento in autunno a Milano.