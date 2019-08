Porto Empedocle - La Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha sequestrato un tonno rosso di circa 90 Kg pescato illegalmente e nascosto su una barca.

Il pescatore (non professionista) è stato multato. Il prodotto ittico è stato custodito in una cella frigorifera in attesa degli accertamenti sanitari a cura del servizio veterinario.