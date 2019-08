A Sambuca di Sicilia tornano le Feste Saracene

SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO), 20 AGO Giungono alla terza edizione "Le Feste Saracene nel Borgo dei Borghi", un percorso a ritroso nella storia per riscoprire le origini arabe di Sambuca di Sicilia, che si svolgeranno mercoledì 21 e giovedì 22 agosto dalle ore 21 alle 23. L'evento mette insieme oltre 200 tra figuranti ed attori, con un quartiere che si anima, torna a vivere e a raccontare se stesso grazie ai testi di Marisa Mulè, le scene di Ida Maggio e i vestiti di Antonella Salvato. Le feste nascono in un contesto storico, quello della storia di Sambuca, fondata negli anni successivi allo sbarco in Sicilia dei Saraceni intorno all'830. La rievocazione prende spunto proprio dalla storia della fondazione del "borgo" ad opera di un manipolo di Saraceni guidati dall'emiro Al Zabut. Nella parte alta della città, nel cuore del Quartiere Saraceno, in quello che fu lo scenario originario delle vicende storiche rievocate da numerosi attori in un teatro a cielo aperto. La rievocazione è stata realizzata attraverso la creazione di scene, ognuna delle quali si sofferma a "raccontare" un episodio storico, mentre in altri vengono messe in scena momenti di vita quotidiana nel borgo saraceno. Fino a giungere sul poggio più alto ai piedi della Matrice, edificata sulle vestigia del Castello dell'Emiro Al Zabut, che diede il nome a questo Borgo.

E c'è un dedalo di cunicoli sotto la città antica, un labirinto di vie sotterranee. Tutto intorno, il castello è circondato dai vicoli Saraceni fra strade tortuose, viuzze e splendidi cortili.

"Le Feste Saracene dicono il sindaco Leo Ciaccio e il vicesindaco assessore alla Cultura e il Turismo Giuseppe Cacioppo hanno il grande merito di avere risvegliato questo aspetto, di aver incuriosito non solo i residenti ma anche le centinaia di visitatori, attirando l'attenzione su questa misteriosa parte della storia di tanta parte della Sicilia occidentale, con Sambuca al centro". (ANSA).