Modica - Al telefonino mentre si è al volante.

Sono 53 gli automobilisti bloccati, nel corso di appositi servizi di polizia locale mentre facevano uso del cellulare alla guida di un veicolo.

Nei loro confronti è stato elevato un verbale di 165 euro. In totale sono state contestate multe per 8.745 euro. A queste vanno aggiunti i 245 punti decurtati dalla patente di guida considerato che per ogni infrazione sono cinque i punti che incidono sul documento di guida.