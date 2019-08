Musumeci,troppo personale?Tante funzioni

PALERMO, 23 AGO "Ho letto una relazione della Corte dei Conti che dice che la Regione siciliana ha più dipendenti della Lombardia. Non è così perché non si dice che nell'isola alcune funzioni che nella penisola sono esercitate dallo Stato vengono esercitate dalla Regione. Negli uffici del Lavoro ci sono dipendenti regionali, così come in quelli della Motorizzazione e dei Beni culturali". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervenendo al Meeting di Rimini a un dibattito sul regionalismo e l'autonomia differenziata, insieme ai governatori di Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e della Provincia autonoma di Trento. "È chiaro che se trasferisci queste funzioni il numero dei dipendenti regionali aumenta", ha aggiunto.