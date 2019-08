Incidente, ferita bimba di 7 anni. Il padre alla guida era drogato

Caltanissetta - Era alla guida sotto effetto di alcol e droga il padre della bimba di 7 anni, rimasta ferita nella notte in uno scontro tra due auto a Caltanissetta. In via Niscemi la vettura guidata da S.M., 29 anni, si è scontrata con un'altra guidata da un 28enne, terminando la sua corsa contro un muro. Il padre della piccola e l'uomo alla guida dell'altra auto sono stati sottoposti agli esami di rito per rilevare l'eventuale assunzione di alcol o droga. "Il 29enne è risultato avere un tasso alcolemico circa quattro volte superiore ai valori consentiti ed è risultato positivo anche a quello tossicologico", spiegano dalla Questura.

Dagli accertamenti, inoltre, è emerso che aveva la patente di guida sospesa e che, nell'arco dell'ultimo biennio, era stato sanzionato altre due volte per guida con patente revocata. Il mezzo, risultato privo di revisione è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Per il 29enne, invece, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e guida senza patente.

La bimba è stata soccorsa e condotta in ospedale, dove i medici l'hanno sottoposta a un intervento chirurgico per una frattura scomposta all'omero. Se la caverà con 30 giorni di prognosi.