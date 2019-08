Incendio azienda Ispica, morto Guglielmo Gradanti

Ispica - Guglielmo Gradanti non ce l’ha fatta. È morto in seguito al tentativo di salvare la sua azienda dalle fiamme, a causa delle gravi ustioni riportate in quasi il 50 per cento del corpo.L’imprenditore 64 enne nella notte tra sabato e domenica invano ha tentato di salvare da un incendio forse doloso.