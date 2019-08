Piove, tra poco piove. E la chiamano estate

La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo valido da oggi pomeriggio alle 24 di domani, per rischio idrogeologico di livello "Giallo" in Sicilia.

Un'area di bassa pressione in avanzamento dalla Sardegna verso la Sicilia continuerà ad apportare marcata instabilità atmosferica, favorendo sulle isole maggiori lo sviluppo di fenomeni temporaleschi, che localmente assumeranno anche carattere di forte intensità.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, che continueranno a insistere anche nella giornata di domani sulla Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla anche su Sardegna, Calabria, Basilicata, Umbria e sui bacini occidentali dell'Abruzzo.