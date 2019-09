Rapinatore modicano in trasferta a Pachino e Portopalo

Modica - La polizia di Pachino ha eseguito due ordinanza restrittive emesse del Gip di Siracusa, Carla Frau, nei confronti di due giovani di cui uno originario di Modica. Si tratta di Fabrizio Melfi, 25 anni, nei confronti del quale è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Siracusa, e di Vincenzo Accaputo, nato ad Avola, 26 anni, che è andato agli arresti domiciliari. Le ordinanze riguardano una delicata attività investigativa condotta da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pachino, a seguito di quattro distinte rapine, commesse, l’1 febbraio 2019, da due persone travisate, di cui una armata di un fucile a canne mozze a Pachino che a Portopalo di Capo Passero, in un arco temporale di poche ore l’una dall’altra, in maniera seriale e con evidente astuzia criminale facendo uso di armi, nello specifico utilizzando un fucile modificato.

Si tratta di una rapina consumata a Pachino al rifornimento di carburanti “Lukoil” di via Giovanni Pascoli che fruttò somma di 1.200 euro; la tentata rapina a Portopalo di Capo Passero, in via Carlo Alberto ai danni di un anziano, la rapina tentata in una rivendita di tabacchi sul corso principale di Portopalo e la tentata rapina aggravata ai danni di un uomo, avvenuta in via Lincoln, dinanzi alla banca Unicredit filiale di Pachino, dopo aver prelevato dallo sportello bancomat.

Gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini hanno evidenziato un quadro accusatorio di assoluta gravità indiziaria sui fatti contestati che si fondano sulle scrupolose attività di indagine svolte dal commissariato di Pachino.

Rilevanti nel complesso dell’indagine sono state il tracciamento degli spostamenti degli indagati attraverso le telecamere delle varie zone in cui sono stati commessi i delitti contestati, ma anche le intercettazioni e i tabulati telefonici autorizzati dalla Procura della Repubblica di Siracusa che ha coordinato le attività investigative.

I risultati conseguiti dagli investigatori del Commissariato di Pachino hanno messo in luce un vero disegno criminoso architettato da Accaputo e da Melfi, che già nei giorni precedenti alla rapina, con premeditazione, si munivano di un fucile a canne mozze col chiaro intento di commettere dei reati. E infatti, nell’arco di un’unica serata commettevano, in concorso, varie rapine a mano armata tra Pachino e Portopalo di Capo Passero.

Gli autori delle rapine, peraltro, tra un evento e l’altro, adottavano anche l’astuzia di cambiarsi di abito per sviare le indagini, circostanza questa che veniva accertata grazie alla ricostruzione video che evidenziava come il punto di partenza di ogni delitto fosse l’abitazione di Accaputo.

Infatti, proprio le telecamere di quella zona consentivano di cristallizzare la strategia criminale degli indagati e comparare gli abiti indossati con quelli immortalati dalle telecamere che insistono nei luoghi in cui venivano perpetrati i singoli delitti e con gli indumenti sequestrati nell’abitazione dei sospettati.

Analogamente, altri impianti di videosorveglianza privata svelavano il percorso e l’auto usata, riconducibile ad Accaputo, che la sera in esame aveva consentito a quest’ultimo e a Melfi di spostarsi tra Pachino e Portopalo di Capo Passero, circostanza rilevata altresì dalla analisi dei tabulati dei telefoni in uso ai due.