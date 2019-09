Mutui: a Ragusa chiesti in media 102.447 euro

Ragusa - Nel primo semestre 2019 l’importo medio dei mutui casa richiesti a Ragusa e provincia era pari a 102.447 euro, vale a dire il 3,9% in meno rispetto alla media regionale; questo uno dei dati emersi dall’osservatorio congiunto Facile.it - Mutui.it che, analizzando un campione di circa 4.500 domande di finanziamento raccolte in Sicilia, ha anche scoperto come gli aspiranti mutuatari ragusani siano affezionati al fisso tanto che, nell’88,3% dei casi, le richieste di mutuo erano legate a questa tipologia di tasso, segno che si cerca di garantirsi le favorevolissime condizioni di mercato per tutta la durata del prestito.

A livello regionale, invece, l’osservatorio ha evidenziato come nel primo semestre 2019 la richiesta media presentata dagli aspiranti mutuatari siciliani sia stata pari a 106.629 euro (-4,1% rispetto ai primi sei mesi del 2018). In calo (-4,3%) anche il valore degli immobili che si è cercato di acquistare, stabilizzatosi a 168.402 euro, mentre è rimasta invariata la durata media dei piani di ammortamento richiesti (21 anni e 2 mesi) e l’età media di chi ha presentato domanda di finanziamento (42 anni).