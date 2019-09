Scoglitti, droga, arrestato Claudio Leone, 43 anni

Vittoria - I Carabinieri della Compagnia di Vittoria, con i colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT) - a conclusione di un ampio servizio di straordinario finalizzato alla ricerca di armi e droga al Mercato Ittico di Scoglitti - hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, LEONE Carmelo cl.1976, pregiudicato, residente a Vittoria, nella frazione di Scoglitti.

In particolare, l’operazione di polizia giudiziaria nasce da una attenta attività info-investigativa in risposta alle numerose segnalazioni dei residenti sulla presenza di pusher dediti alla vendita di sostanze stupefacenti durante la vendita del pesce a Scoglitti. All’esito di una mirata perquisizione dell’autovettura in uso al citato LEONE, sono state rinvenute in un vano porta oggetti oltre 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” suddivisi in sette dosi. A seguito di tale rinvenimento, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del citato LEONE: durante le operazioni - estese anche alle pertinenze della struttura- è stata perquisita una stanza adibita a deposito in cui sono stati rinvenuti:

− 250,00 grammi circa di “hashish” suddivisi in due panetti;

− tre bilancini di precisione;

− vario materiale usato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Tutto il materiale è stato sequestrato e il pusher è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.