Il NYTimes: che spettacolo Siracusa!

Siracusa - Il giornale più famoso del mondo, il New York Times, promuove Siracusa come meta turistica per i propri lettori.

Nell’articolo a firma dell'inviata Seth Sherwood, si consigliano i luoghi da visitare a Siracusa in un fine settimana, anzi, in 36 ore.

Si inizia alle 17 di venerdì con una passeggiata serale attorno al periplo di Ortigia e quindi passando dal lungomare al castello Maniace per finire alla fonte Aretusa e alla Marina. Quindi cena tradizionale con caponata e dopocena. Sabato dedicato alla Galleria regionale di Palazzo Bellomo e a un giro nel tradizionale mercato di Ortigia, poi pranzo, visita in Cattedrale e alla chiesa di Santa Lucia alla Badia per il capolavoro di Caravaggio dedicato al seppellimento di Santa Lucia e shopping prima di cena. Domenica di cultura con il parco archeologico della Neapolis e il museo Paolo Orsi per poi salutare Siracusa.