Rapina a McDonald's a Catania, 4 arresti

CATANIA, 7 SET Agenti della polizia stradale Sicilia Orientale e carabinieri del comando Provinciale hanno arrestato quattro banditi che la notte scorsa hanno rapinato il McDonald's di piazza Stesicoro, in pieno centro storico a Catania. L'operazione è stata eseguita, grazie a una sinergica collaborazione tra le due forze investigative, poche ore dopo l'assalto, compiuto a mano armata e con il volto travisato da passamontagna. Gli arrestati sono tre catanesi e uno proveniente dalla provincia di Siracusa, tutti in passato denunciati per rapina. (ANSA).