Anche a Rosolini le carrube vanno a ruba

Rosolini - I Carabinieri di Rosolini hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato Pietro Puglisi, classe 1976, e Salvatore Lorefice, classe 1985, entrambi già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia.

I due si sono introdotti all’interno di un terreno iniziando a raccogliere carrube e caricarle nella loro autovettura. I Carabinieri, già impegnati in zona in servizio di perlustrazione sul territorio, notati i due uomini intenti alla raccolta, hanno fermato all’uscita dal fondo i due con diversi sacchi pieni di carrube, per un totale di circa 160 kg, pronti per essere portati via. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i due sono stati condotti in caserma e dichiarati in stato di arresto e, espletate le formalità di rito, posti in regime degli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni. Successivamente alla celebrazione del rito direttissimo nel Tribunale di Siracusa, in cui veniva convalidato l’arresto, i due sono stati rimessi in libertà con l’obbligo giornaliero di presentazione alla Stazione dei Carabinieri.