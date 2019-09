Scicli - Non è diffuso, ma esiste. Il cognome "Scicli". In Italia esistono solo 37 famiglie che portano questo cognome. 23 in Sicilia, 5 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Liguria, 2 in Emilia Romagna, 1 in Toscana.

E dire che c'è chi, come l'attrice Serena Iansiti, lo ha proposto come nome di donna per una bambina.