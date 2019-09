Incidente autoarticolato con trattore, un morto. FOTO

Ribera - Un uomo è morto, questa mattina, in un incidente stradale sulla statale 115 Sud Occidentale Sicula, all'altezza della galleria Magone, tra Agrigento e Ribera.

A scontrarsi sono stati un autoarticolato e un trattore. I due mezzi viaggiavano in direzione di Sciacca, quando si sono scontrati. A perdere la vita è stato il guidatore del trattore. L'uomo ancora non è stato identificato perché non aveva con se alcun documento di riconoscimento.

L'Anas ha disposto il senso unico alternato in prossimità della galleria, nell'attesa che la circolazione possa essere ripristinata.