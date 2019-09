Alla scoperta di Palazzo Adriano, set del film di Tornatore

PALERMO, 26 SET Nell'ultimo weekend di ottobre il calendario di appuntamenti di Autunno sui Sicani, dedicati alla scoperta di borghi sconosciuti, è interamente dedicato a Palazzo Adriano: tra passeggiate urbane e trekking in montagna. Il 28 settembre l'iniziativa Il sabato del villaggio porterà nel comune palermitano che negli anni ha conquistato l'interesse di diversi registi e fatto sognare appassionati di cinema provenienti da ogni parte del mondo. La visita di Palazzo Adriano avrà inizio alle 17.00 in Piazza Umberto I. Luogo di ritrovo della vita quotidiana locale, la piazza attirò l'attenzione del regista Giuseppe Tornatore, che ne fece il principale set cinematografico naturale per le riprese del film Oscar "Nuovo Cinema Paradiso". Sarà possibile ammirare la fontana ottagonale del 1608 ai cui lati si ergono la Chiesa di rito grecobizantino dedicata a Maria Santissima Assunta (XVI secolo) e la Chiesa di rito latino intitolata a Santa Maria del Lume (XVIII secolo). Tappa successiva sarà il settecentesco Palazzo Dara con il Museo Geonaturalistico del Permiano, che custodisce la collezione di rarissimi fossili dell'era Paleozoica e la mostra fotografica che raccoglie gli scatti delle più belle scene del film di Tornatore. Sarà possibile inoltre visitare il Castello Federiciano, sede del Museo Civico Real Casina. All'interno dello spazio espositivo viene ospitata una mostra dedicata alla cultura e ai costumi arbëreshë, con una serie di acquerelli raffiguranti le donne palazzesi in tradizionali abiti albanesi. Le opere furono realizzate dal pittore e incisore francese Jean Houel durante un suo viaggio in Sicilia. Negli spazi dell'atrio comunale verrà offerta ai partecipanti una degustazione di prodotti locali.

Durante la giornata sarà possibile assistere al "Festival del folklore Ferdinando IV di Borbone e le vallje Rievocazione storica", una festa di colori e suoni grazie alla partecipazione di gruppi internazionali provenienti dalla Serbia e dal Venezuela, accolti dal gruppo folkloristico Paradiso Arbëreshë. I boschi attorno Palazzo Adriano accoglieranno invece l'iniziativa Trekking a passo di donna, domenica 29 settembre, a partire dalle 8.30, con partenza da Casale Borgia. L'itinerario porterà sui passi di Santa Rosalia. Ci si muoverà per un percorso di 6 chilometri nel territorio di Palazzo Adriano, cuore della Sicilia, per raggiungere la vetta di Monte delle Rose.(ANSA).