Pirata della strada investe pedone e fugge

Modica - Incidente della strada, con fuga del pirata della strada, stasera, sulla Modica-Noto, in contrada Passogatta. Un automobilista ha investito un pedone, e anzichè prestare soccorso, è fuggito.

Il pirata viaggiava a bordo di un'auto di colore bianco quando ha investito G.G., di 20 anni, modicano. Lo sfortunato è rimasto 40 minuti in cerca di un soccorso, ma nessuna delle auto in transito si è fermata. Il sinistro è accaduto alle 18,30, e solo dopo 40 minuti la vittima è riuscita a chiedere soccorso. Sul posto due ambulanze del 118 di Modica. Un incubo per la giovane vittima, ora ricoverata al Maggiore di Modica.

Le forze di polizia sono già sulle tracce dell'investitore.