Fine settembre, in Sicilia è ancora tempo di bagni e di mare

Scicli - 29 settembre, cantava Lucio Battisti. Alle 13 ci sono ancora 30 gradi all'bra, per quanto la sera la temperatura scenda sino ai 18 gradi, con una significativa escursione termica. E così, soprattutto il sabato e la domenica, le spiagge siciliane (nella foto Cava d'Aliga sabato 28 settembre) si ripopolano diventando meta di bagnanti che non si rassegnano all'idea che siamo in autunno.

Ma le stagioni sono uno stato dell'anima, e fin quando fa caldo, è ancora estate. Anche se le giornate accorciano il loro passo, e la sera non dispiace il maglioncino a manica lunga.