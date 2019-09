Bolidi del mare a Marina di Ragusa

Ragusa - Dopo un lungo stop estivo, si torna a gareggiare per il Campionato Italiano di Offshore e questa volta gli organizzatori hanno deciso di puntare su una location turistica molto suggestiva e completamente nuova per questo sport: Marina di Ragusa, in Sicilia.

La terza tappa del Campionato Italiano di Offshore si svolgerà nel Canale di Malta, all’estremo sud d’Italia, grazie al supporto dell’Amministrazione del Comune di Ragusa nonché del Porto di Marina di Ragusa i cui rappresentanti si sono particolarmente prodigati per organizzare l’evento ufficiale della FIM-CONI e promosso da Uno Agency.

Sarà inoltre questa l’occasione per assistere al Campionato Mondiale Offshore 3D che porterà le imbarcazioni in acqua già da Giovedì 3 Ottobre con la prime delle tre gare previste da questa categoria nel week-end.

Un week-end veramente ricco di appuntamenti presso Il Porto Turistico di Marina di Ragusa che rappresenterà il punto nevralgico della manifestazione e che sarà aperto al pubblico per tutta la durata dell’evento.

Al via previste numerose imbarcazioni suddivise tre categoria : i veloci catamarani della categoria 3D/5000; i monocarena della classe Endurance ed i battelli pneumatici della categoria Federale in collaborazione con Honda Marine. Inoltre, a supporto della manifestazione, saranno presenti anche le imbarcazioni mono-carena in arrivo da Malta che partecipano al Campionato Mondiale UIM Voonquest V2.

Gara principale ed imperdibile del fine settimana Offshore a Marina di Ragusa è quella di Domenica 6 Ottobre alle ore 14.00 visibile dal pubblico sul lungomare. Pubblico che avrà libero accesso anche al Villaggio Paddock all’interno del Porto Turistico.

L’evento sarà inoltre visibile attraverso la copertura streaming e la successiva messa in onda della gara da Raisport HD. Sono inoltre previste dirette dal canale Radio RAI 1.