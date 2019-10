Giovanni e Simone, amici, morti entrambi in moto

Scicli - Uno scatto di diversi anni fa. Ritrae Giovanni Diamante, morto oggi a 29 anni, e Simone Carbone, morto in un incidente in moto sulla Sampieri Cava d'Aliga, nell'agosto di quattro anni fa.

Sul social lo scatto commuove. Erano amici, Giovanni e Simone, e la moto ha segnato la loro vita, e la loro scomparsa. Morti troppo presto sulle strade, in un territorio, quello ibleo, dove le vittime sono un numero impressionante. Un rosario di morti sulle strade, che devono porre un interrogativo: c'è una guerra in corso, di cui non ci siamo accorti? Quella della sicurezza stradale negata.