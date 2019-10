Chi l'ha visto? Ritrovato Luca Moncada, sta bene

Siracusa - Ritrovato Luca Moncada, il 42 enne che lunedì pomeriggio aveva fatto perdere ogni traccia di se. L’uomo è tornato autonomamente a casa dalla moglie e dai due figli. Moncada sicuramente adesso verrà convocato in Questura e dovrà rispondere alle tante domande degli inquirenti che vorranno avere risposte certe su quello che nelle ultime 48 ore è stato un “giallo” tutto siracusano.

Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso sia i familiari sia gli amici che in queste due giornate hanno dato vita a una vera e propria catena di Sant’Antonio sui social per avere notizie utili sul 42enne. Non è ancora dato sapere quali siano stati gli spostamenti e dove l’uomo abbia trascorso questi due giorni.