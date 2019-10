Dibattito su ingiusta condanna Speziale

PALERMO, 5 OTT Al Centro sociale anomalia, il 19 ottobre alle 17 in via Archimede 1 a Palermo, si terrà il dibattito "Antonino Speziale storia di una ingiusta detenzione". Sono previsti interventi del padre del tifoso condannato a sei anni per l'omicidio preterintenzionale dell'ispettore della polizia di Stato Filippo Raciti il 2 febbraio 2007 a Catania, Simone Nastasi, autore del libro "Il caso Speziale cronaca di un errore giudiziario", i giornalisti Piero Messina e Giuseppe Lo Bianco. L'iniziativa dice il Centro sarà anche occasione per una raccolta fondi per le spese legali da donare alla famiglia. Sui muri della città sono stati appesi che pubblicizzano l'iniziativa su cui campeggia il volto di Speziale che nel 2007 era minorenne.

L'affissione di centinaia di manifesti è stata ideata dopo che la Digos una decina di giorni fa ha sequestrato uno striscione a firma Ultrà Curva Nord 12 che recitava "Speziale Libero" sul cancello dello stadio palermitano.