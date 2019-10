Libri: al via cammino per l'Italia di Ambulanza letteraria

PALERMO, 7 OTT Curare l'anima attraverso i libri è la missione di Ambulanza letteraria un progetto on the road di biblioterapia ideato dallo scrittore Cono Cinquemani, in viaggio alla riscoperta dei Banned Books, i libri censurati dalle politiche ostili. Un vero e proprio Cammino di Santiago dei libri, che sarà in trasferta dal prossimo 9 in moltissime città, librerie, piazze e biblioteche di tutta Italia.

"A bordo della mia Fiat punto, bianco divino, trasporterò terapie letterarie e il gioco ideato insieme con Alessandro Marchese e Ljubiza Mezzatesta afferma lo scrittore, Cono Cinquemani. Ho immaginato un pronto intervento letterario che curerà con i libri veri protagonisti di questo percorso terapeutico e pretesto per trascinare il lettore in un 'luogo altro', una zona neutrale in cui paziente e terapeuta possono interagire e lavorare per il benessere del lettore".

Il cammino di Santiago dei libri di Ambulanza letteraria partirà il prossimo 9 ottobre al Caffè Letterario di Roma con l'evento dal titolo "Pillole di Libroterapia". Il testo censurato scelto sarà "Le quattro casalinghe di Tokyo" di Natsuo Kirino. Il 10 ottobre alle ore 10:00 evento live sul gruppo Facebook di Ambulanza Letteraria, con Henry Miller e il suo "Tropico del cancro". Nel pomeriggio, alle 18, nel suggestivo giardino della Farm Cultural Park, si parlerà de "Lo Straniero" di Albert Camus. Si continua l'11 ottobre a Sambuca di Sicilia, nella scuola media "Fra Felice" del Borgo dei borghi, realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Alle 17:00 dello stesso giorno, a Catania nella libreria La Fenice, di Alfredo Polizzano, si parlerà della censura cui fu sottoposto il celebre romanzo di Alexandre Dumas, "La Signora delle Camelie".

Il 12 ottobre alla Libreria Pescebana di Umberto Bruno, con Fabrizio Cavallaro si svelerà la censura su "Il sigillo della poesia" Alda Merini. Il 14 ottobre presso il Bed and Book "La Casa di L'avvulu Rossu", alle 17:00 primo appuntamento del Bannedbooks bookclub, gruppo di lettura la cui iscrizione può essere effettuata sulla pagina instagram dell'Ambulanza Letteraria. Il 16 ottobre, nei locali della Mondadori di Piazza Roma, a Catania, Diana Nastasi confesserà davanti al banner dei banned books, quali difficoltà incontro Boris Leonidovi? Pasternak nella stesura de "Il Dottor Zivago". Il 22 ottobre , sempre per la rassegna Banned Books, con Fausto Pirrello, si discuterà a Catania, presso l'Antica Libreria, di Candido di Voltaire.(ANSA).