Finanziato adeguamento sismico del Verga di Modica

Modica - Un altro corposo finanziamento per l’edilizia scolastica provinciale. Dopo i 4,8 milioni di euro per l’adeguamento sismico dell’Istituto Tecnico Commerciale ‘Archimede’ di Modica, sempre nell’ambito del piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 finanziato con le risorse del Programma Operativo Fesr Sicilia 2014.2020 è stata ammesso a finanziamento il progetto di adeguamento sismico dell’Istituto ‘Verga’ di Modica per una spesa di 2,4 milioni euro. Anche per questo finanziamento è stato recuperato un vecchio progetto di dieci anni fa ch’è stato aggiornato ed adeguato ed ora finanziato e consentirà di mettere in sicurezza l’istituto di istruzione superiore modicano che ospita i corsi del lceio di scienze umane, linguistico, musicale e coreutico, nonché quelli professionali per i servizi socio-sanitari e arredi e forniture d’interni.

Il finanziamento consentirà di intervenire in maniera strutturale su uno degli istituti scolastici di Modica che necessitava di un’attenzione particolare per adeguarlo alle nuove norme antisismiche. “Con questo ulteriore finanziamento – afferma il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza – l’edilizia scolastica a Modica farà un bel salto di qualità e con la prospettiva di realizzare un nuovo istituto sempre nel piazzale Baden Powell nell’area che il comune di Modica ci metterà a disposizione crediamo di aver pianificato e risolto i problemi di edilizia scolastica a Modica superando la fase emergenziale vissuta negli anni passati”.