Terremoto a Siracusa

Siracusa - La terra ha tremato questa mattina a Siracusa ed in alcuni centri della provincia. Una scossa di terremoto è stata registrata dalla Sala sismica Ingv di Roma alle 3.03, con epicentro Costa Siracusana, ad una profondità di 29 chilometri. Il sisma di magnitudo 3.1, è stato avvertito dalla popolazione a nord del capoluogo, tra viale Scala Greca e Santa Panagia, soprattutto nei piani alti, dove i lampadari si sono mossi. Qualcuno per paura è anche sceso in strada. Telefonate sono giunte anche al numero di emergenza. Al momento non si registrano danni a persone o cose. La scossa di questa mattina è stata avvertita anche nei Comuni di Priolo, Floridia e Solarino. Il sisma, infatti è stato avvertito ad una trentina di chilometri dall'epicentro.