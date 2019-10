Auto travolge ciclista e lo uccide

Ragusa - Incidente mortale questa sera a Ragusa, verso le 18.30. Un tunisino di 33 anni è morto in seguito ad un incidente avvenuto nei pressi del centro Seia, sulla strada Ragusa-Santa Croce.

Una Mercedes, guidata da un pensionato di Palagonia residente in Svizzera, ha investito il tunisino che si trovava in bici a bordo strada. L'uomo stava probabilmente rincasando dal lavoro, come spesso capita ai lavoratori extracomunitari privi di auto. L’impatto, violentissimo, ha sbalzato il giovane fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. L’uomo lascia due figli in Tunisia che, a breve, avevano in programma di arrivare in Sicilia per ricongiugersi con l'uomo.