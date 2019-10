Alluvione, Castelvetrano è sott'acqua, il maltempo si sposta in Sicilia

Castelvetrano, Trapani - Una violenta ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Sicilia occidentale. Ne sta pagando le conseguenze il trapanese, colpito direttamente dal forte temporale chiamato "V-shaped" giunto da ovest.

Da oltre due ore sono in atto piogge a carattere di nubifragio che hanno scaricato al suolo ingenti quantitativi di pioggia in breve tempo. Nel trapanese si registrano accumuli tra i 100 e i 180 mm di pioggia. Situazione non molto diversa a Castelvetrano, finita letteralmente sott’acqua. Numerose strade sono sommerse da oltre mezzo metro d’acqua e continua ancora a piovere incessantemente con gran violenza. Il centro abitato è al momento paralizzato e le uscite del paese bloccate. Colpita duramente anche Campobello di Mazara, poco a sud di Castelvetrano.

I temporali "V Shaped"

I sistemi temporaleschi a “V”, meglio classificati con il termine di “V-Shaped”, sono dei potenti sistemi temporaleschi a mesoscala, di tipo lineare. La caratteristica di questi temporali, che assumono un carattere autorigeneranti quando transitano sopra un ampio tratto di mare, con temperature delle acque superficiali piuttosto miti (ma non per forza calde), è quella che nella parte più meridionale, lungo la punta della “V”, li dove si verificano le precipitazioni più forti, si possono presentare pure degli elementi “supercellulari”, con intensa rotazione, particolarmente avvezzi per lo sviluppo di fenomeni vorticosi.