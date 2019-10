Crolla il muro di una abitazione, tragedia sfiorata all'alba. FOTO

Modica - Un forte boato, poi il crollo. Erano le 6 del mattino quando i residenti di via Tremilia, nei pressi di via Carlo Papa a Modica sono stati svegliati da un rumore sordo. Qualcuno ha gridato al terremoto.

In realtà è crollato il muro che sovrasta via Tremilia sul quale poggia una casa abitata acquistata da pochi mesi dai nuovi inquilini. Un collasso strutturale che, per fortuna, ha dato tempo agli occupanti di mettersi al sicuro. La zona è stata evacuata e poi interdetta al passaggio. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile.