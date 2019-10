Si ribalta una ruspa: muore un operaio

Sclafani Bagni, Palermo - Un operaio di 47 anni Mario Battaglia è morto schiacciato, ieri, dalla ruspa che si è ribaltata a Sclafani Bagni in contrada Acquanova. L'uomo è morto subito e i sanitari del 118 non hanno potuto fare niente.

Mentre si trovava a bordo di una ruspa per raccogliere dello sterco a causa del terreno sconnesso ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato schiacciandolo. La tragedia è avvenuta in contrada Acquanova. L'uomo è morto sul colpo e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata restituita alla famiglia.