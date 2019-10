Maltempo, anziano disperso a Licata

LICATA (AGRIGENTO), 25 OTT Un pensionato di 80 anni risulterebbe disperso da ieri sera a causa del maltempo che sta flagellando la Sicilia a Licata (Ag). Alcuni testimoni hanno notato nel fiume Salso un paio di ciabatte che galleggiavano, poi riconosciute dai familiari dell'anziano di cui non si avevano più notizie. Ricerche sono in corso da parte dei sommozzatori dei Vigili del fuoco. In Sicilia la Protezione Civile ha diramato per stamane un'allerta rossa nella Sicilia orientale e un'allerta gialla in quella occidentale a causa del maltempo.