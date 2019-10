Rosolini - Vi proponiamo il video dell'alluvione di oggi a Rosolini. Le immagini sono state riprese in via Gonzaga. Una ventina di auto sono state sbattute fuori strada, nelle campagne rosolinesi, e gli automobilisti sono rimasti appiedati, in cerca di soccorsi. In particolare, sulla Ispica-Rosolini, molte auto sono rimaste intrappolate nel fango.