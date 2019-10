Maltempo, rischio aquaplaning a Donnalucata. FOTO danni

Scicli - Maltempo. Alto rischio di finire fuori strada per gli automobilisti in transito su via Archimede a Donnalucata, all'altezza della intersezione con la via Lentini.

Procedere a passo d'uomo.

Rischio aquaplaning, ovvero di scarrozzamento della vettura fuori dalla mezzeria a causa di una pozzanghera di enormi dimensioni.

Detriti consistenti si trovano sulla sede stradale della strada provinciale 65, la Cava d'Aliga-Sampieri, all'altezza di Punta Corvo.

Si raccomanda agli automobilisti di procedere con massima prudenza e andatura lenta.

La Protezione Civile, la Polizia Locale, e gli uffici comunali, sotto direttive del sindaco Giannone e dell'assessore Fiorilla, sono intervenuti in contrada Cancellieri, a monte di Playa Grande, dove una strada era rimasta ostruita. Gli operai del Comune sono intervenuti anche in contrada Spinazzella, sempre a monte di Playa Grande.

Alcuni rifiuti ingombranti avevano occupato la sede stradale in via Valdo a Cava d'Aliga e in via Guttuso, a Punta Corvo.

Rimossi i massi stradali in via Ispica, nella parte bassa di via Guadagna.

Rimessa in funzione la pompa di sollevamento idrico a Donnalucata, contrada Dammusi.

Sarà chiusa la strada che collega la via Valverde al cimitero, vista la possibile piena del torrente Modica-Scicli.

Si raccomanda agli automobilisti di non lasciare le auto in sosta in prossimità del torrente Modica-Scicli.

Auto in panne in viale I Maggio (foto in gallery).

Viale della Pace a Cava d'Aliga, detriti all'incrocio con via Frine, dove si originano alcune cascatelle di acqua piovana.

Via Termopili a Donnalucata, regimazione delle acque entro il canale di scolo.

Detriti sui binari del passaggio a livello sulla strada provinciale 56. Il Comune sta allertando le Ferrovie dello Stato.