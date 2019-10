Alimentare: a gelatiere greco premio Master Academy Galvagno

PALERMO, 26 OTT Sedici maestri gelatieri provenienti dalla Grecia, dal Marocco, da Israele e dalla Sicilia si sono sfidati a Palermo per conquistare un posto nell'Olimpo dei gelati, e proprio al cibo degli Dei è ispirato il gusto vincitore della competizione. La selezione internazionale del Gelato Festival World Master 2021 è stata ospitata dalla Master Academy Antonino Galvagno e si è tenuta dal 23 al 25 Ottobre. Il Trofeo Antonino Galvagno, conferito al vincitore assoluto della competizione, è stato assegnato al giovane gelatiere ateniese Thanasis Tsagkliotis (gelateria La maison fine pastry Atene) per la sua morbida crema ottenuta da yogurt greco, nobilitato dall'uso di ingredienti preziosi che esprimono a pieno l'immaginario dei sapori mediterranei: cannella, fichi, noci e cioccolato. Un abbraccio goloso ed equilibrato ispirato al cibo degli Dei ha stregato la giuria, composta da autorevoli esperti del settore.

A portare a casa la qualificazione per la selezione internazionale per il Carpigiani International Day 2021 anche l'israeliano Adrey Peroff (gelateria Peroff, Givataim Israele) con il suo gelato al whisky variegato con caramello salato.

Anche il Marocco sarà rappresentato con il gelatiere Sofian El Fakiri (Gelateria Hotel Mira Palace & Resort, Al Hoceima Marocco) e il suo gelato al torrone di mandorla, con salsa arancia, cioccolato bianco e croccante. E' stato particolarmente apprezzato anche il lavoro di un altro gelatiere greco Nikolaos Neroladakis che con l suo gusto "Santorini" realizzato con croccante al sesamo nero, miele, cannella e biscotto al sesamo, condividerà insieme al collega Thanasis Tsagkliotis le fasi successive della sfida internazionale Carpigiani International Day. La giuria ha inoltre premiato due gelatieri siciliani che proseguiranno la sfida nazionale per conquistare la vetta del gelato più buono del mondo: Il palermitano Pietro Sampino (gelateria Alba Beach Mondello Palermo) con il suo gusto "Ori di Sicilia" dove pistacchio, mandorla, arancia e ricotta si incontrano tra una ricca variegatura e un crumble di scorzette di arancia candita e frutta secca caramellata, e la catanese Serena Urzì (gelateria Ernesto Catania) con il suo "Traversata del gusto" un gelato di ricotta, stracciatella al cioccolato di Modica e mix di frutta secca. (ANSA).