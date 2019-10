Sortino - Fiumi e torrenti straripano ed esondano in queste ore. Vi proponiamo le immagini che arrivano da Sortino, nel siracusano.

Frane sulla Strada per Pantalica, il ponte sul fiume Anapo è intransitabile per gli argini che non hanno tenuto ma il ponte ha comunque retto dopo i recenti lavori di pulizia. In numerose strade poderali hanno ceduto i muretti di contenimento e residenti e titolari di attività non riescono a rientrare nelle proprietà.