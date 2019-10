Le mille bolle blu, monologo sull'outing

Catania - A fine novembre saranno undici anni dal debutto (al Teatro Montevergini di Palermo nel 2008) de «Le mille bolle blu», il monologo scritto da Salvatore Rizzo ed interpretato e diretto da Filippo Luna che da allora non ha mancato una stagione portando a casa ogni volta un piccolo bottino di repliche (in Sicilia e altre regioni d’Italia, dalla Lombardia al Veneto, all’Umbria). Lo spettacolo – che nel 2010 è valso a Filippo Luna il premio dell’Associazione Nazionale Critici Teatrali per l’interpretazione – torna adesso a Catania (dove è stato proposto nel gennaio 2010 a Scenario Pubblico per il cartellone del Teatro Stabile etneo) sul palcoscenico del Must – Musco Teatro (via Umberto 312) sabato 9 e domenica 10 novembre per la rassegna di «Palco Off».

Tratto dall’omonimo racconto dello stesso autore, pubblicato in «Muore lentamente chi evita una passione – Diverse storie diverse» (Pietro Vittorietti Editore), «Le mille bolle blu» è la storia di Nardino ed Emanuele, barbiere di borgata il primo, avvocato della buona borghesia il secondo, e del loro amore che nasce nella Palermo degli anni Sessanta e scorre clandestino lungo trent’anni, parallelo ad una vita “ufficiale” di mariti e padri di famiglia. Fino alla morte di Emanuele che spinge Nardino a rievocare con nostalgia struggente – sull’eco di alcuni brani musicali di quei decenni – l’amore, la passione, la gelosia, i timori di quel rapporto e a gridare la sua rabbia per un dolore al quale non può dare sfogo come vorrebbe.