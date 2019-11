La piaga di Palermo il ttrafffico? No, le zanzare

Palermo - “È nella terza e più grave di queste piaghe che veramente diffama la Sicilia e in patticolare Palemmo agli occhi de’ mondo… hee… lei ha già capito, è inutile che io glielo dica… mi veggogno a dillo… è il traffico! Troppe machine! è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fa nemici, famigghia contro famigghia, troppe machine”!

La scena madre del film Johnny Stecchino, con Roberto Benigni, evoca la piaga del traffico di stupefacenti come fenomeno malavitoso che affligge la città. In realtà Palermo è anche la seconda città col maggior traffico di auto in Italia, ma è d'altro che vogliamo parlare.

In questo autunno incerto, che alterna giornate di sole a 26 gradi a giorni di pioggia, in una città capoluogo dove la raccolta dei rifiuti è un servizio incerto, il vero problema, almeno in queste settimane, sono le zanzare. Ci sono quartieri del centro storico della città invasi da insetti, molesti e pungenti, che rendono impossibile vivere soprattutto a chi ha pelli sensibili. Ed è incredibile che non vi sia un moto di protesta popolare per questa situazione di degrado igienico sanitario.