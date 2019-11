Passa il treno, passaggio a livello aperto, tragedia sfiorata. VIDEO

Noto - Tragedia sfiorata a Noto, dove le sbarre del passaggio a livello sono rimaste alzate nonostante il treno stesse per passare. La scena è stata ripresa con un telefonino cellulare da una donna in auto che ha rischiato di essere travolta. L’autovettura si è fermata poco prima di essere travolta in pieno dal treno in transito in contrada Mottava.

Proprio nella stessa zona alcuni mesi fa una donna di 62 anni ha perso la vita: l’auto sulla quale viaggiava è rimasta incastrata tra le sbarre e la donna è scesa forse per mettersi al riparo, ma il treno l’ha investita.