Se un Torino-Catania, a Natale, costa 14 volte un Torino-Londra

Salve,

sono un Vostro lettore e mi piacerebbe se dedicaste un Vostro Articolo agli esorbitanti costi che, nel periodo natalizio, alcune compagnie aeree praticano nelle tratte Nord/Sicilia. Solo come esempio il giorno 20 dicembre p.v. un volo aereo TO/CT supera i 280,00€., nel contempo un volo TO/LONDRA viene offerto a 20,00€.. Ci sono persone che per malattia, lavoro, studio non possono permettersi tali costi dettati da una sconvolgente legge di mercato.

Grazie.