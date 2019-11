Qualità aria: accordo Governo-Regione

ROMA, 11 NOV Un accordo con una serie di misure per il miglioramento della qualità dell'aria, per affrontare la crisi ambientale nei maggiori agglomerati urbani della regione Sicilia, è stato sottoscritto oggi dal Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa e il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. L'accordo punta in particolare a migliorare la situazione del traffico urbano e interviene nelle aree industriali. Nel settore dei trasporti, l'accordo prevede l'impegno da parte della Regione ad adottare disposizioni per incentivare il ricambio del parco auto delle PMI e dei cittadini e un maggiore utilizzo di mezzi pubblici (adozione di un biglietto unico); interventi di mobilità sostenibile finalizzati alla riduzione del 40% del traffico veicolare entro il 2022; la promozione e realizzazione nelle aree urbane di infrastrutture per il potenziamento della mobilità ciclopedonale; l'attivazione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di potenziamento dei controlli sulle emissioni dei motori dei veicoli circolanti.