Suore incinte in Sicilia, le telecamere nascoste di Barbara D'Urso. FOTO

Ispica - Barbara D'Urso ha dedicato la puntata di stasera di "Nonèladurso" su Canale 5 al caso sollevato da Ragusanews.com relativo alla madre superiore di Ispica che ha scoperto la gravidanza. Si tratta del secondo caso in Sicilia scoperto in poche ore. Un'altra suora aveva scoperto di essere incinta in un paesino dei Nebrodi.

La questione della castità è motivo di dibattito in studio fra Vittorio Sgarbi, Paolo Brosio, e l'esuberante Suor Paola. Una troupe della trasmissione televisiva si è recata a Ispica, realizzando un reportage con telecamere nascoste, andando a intervistare in convento le consorelle della madre superiore incinta. I volti delle intervistate -a propria insaputa- sono stati occultati in fase di montaggio televisivo.

Il dibattito è aperto su voto di castità, diritto alla vita e alla maternità, mondanità e credo religioso. Come sempre molto tranchant il critico d'arte Vittorio Sgarbi, che parla di subalternità delle donne all'uomo. Le sorelle dell'istituto religioso ispicese che assiste gli anziani sostengono che la madre superiora è partita per assistere la madre malata nel paese d'origine.

"Volete distruggere la Chiesa o distruggere noi suore?" chiede una suora con fare polemico nei confronti dell'inviata di Canale 5.